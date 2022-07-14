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Події

Одесит у Києві жорстоко побив товариша: чоловік помер наступного дня

18:33 14 липня 2022
чоловік

В Києві одесит побив знайомого, завдавши йому численних ударів по різних частинах тіла. Лікарі госпіталізували постраждалого. Але у лікарні він помер. Про це повідомили у столичній поліції.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся місцевий мешканець. Співробітники карного розшуку під час оперативно-розшукових заходів встановили особу порушника та згодом його затримали.

Як з'ясувалося, під час спільного розпивання алкогольних напоїв між товаришами виник конфлікт. Один з них руками та ногами побив опонента. Внаслідок чого потерпілого госпіталізували до медичного закладу, де його прооперували, проте наступного дня він помер.

Обвинувачений 33-річний одесит. Він підозрюється у скоєнні розбійного нападу, пограбуванні та крадіжці. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про трагедію у селі Великий Дальник Одеської області. Там 53-річний чоловік застрелив 19-річного парубка. Все почалося з зауваження молодим людям про порушення тиші. Потім була сварка, під час якої чоловік вистрілив з мисливського нарізного карабіна у бік хлопця, куля потрапила йому в грудну клітину.

Фото поліції

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