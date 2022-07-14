Рішення підтримали 85 депутатів: Київрада схвалила створення ландшафтного заказника «Протасів яр»

Депутати Київської міської ради схвалили рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр». Як повідомив мер Віталій Кличко, таке рішення на засіданні 14 липня підтримали 85 депутатів.

Кличко назвав створення заказника вшануванням пам"яті загиблого на фронті київського активіста Романа Ратушного і свідченням того, що його справа і справа багатьох киян, які боролися за цю зелену зону, була не марною.

«Протасів Яр» врятували від забудови. Він є ландшафтним заказником! І буде радувати не одне покоління киян", — заявив мер.

Також на засіданні 14 липня депутати надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою для військового кладовища вздовж вулиці Олени Теліги у Шевченківському районі столиці поруч з урочищем Бабин Яр.

Нагадаємо, що конфлікт довкола забудови території Протасового Яру в Києві почався в травні 2019 року. Під впливом активістів Державна архітектурно-будівельна інспекція видала припис, який забороняв забудовникам продовжувати будівництво у зеленій зоні, а 27 червня 2020 року Київрада повернула земельній ділянці у Протасовому Яру статус зелених насаджень.

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