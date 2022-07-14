Шукають коригувальників: після ударів ворога по Вінниці затримано понад 20 осіб

У Вінниці після ракетного удару, який забрав життя понад 20 людей, затримали кілька десятків мешканців. Їх перевіряють на причетність до коригування обстрілу

Про це під час виїзного брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає «Суспільне».

За словами чиновника, затримані зараз проходять процедуру опитування в органах поліції та Служби безпеки України. Тільки після цього можна буде робити висновки, чи були коригувальник.

Голову МВС попросили прокоментувати інформацію про затриманого правоохоронцями коригувальника обстрілу, якого побили місцеві жителі. Він, за словами журналістів, нібито говорив, що прильоти по Вінниці продовжаться.

«Таких даних про те, що є конкретні навідники, немає. Ми говоримо про вид ракет… який наводиться не „очами“, а за координатами», — відповів Монастирський.

Нагадаємо, жертвою удару по центру Вінниці 14 липня міг стати і музикант Олег Скрипка, який приїхав до міста з концертом.

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