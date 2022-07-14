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Олег Скрипка дивом врятувався від ракетного удару по Вінниці, організатор його концерту в тяжкому стані опинився в лікарні

17:43 14 липня 2022
Олег Скрипка

Лідер групи ВВ Олег Скрипка, будинок якого під Києвом пограбували рашисти, дивом врятувався від ракетного удару по Вінниці, де за останніми даними ДСНС загинули понад 20 осіб.

У музиканта 14 липня був запланований благодійний концерт у місті. Олег з командою приїхали до Вінниці напередодні. Якраз на час удару планувалася зустріч з організатором виступу. Скрипка розповів «ФАКТАМ», що запізнювався на якихось 10 хвилин. І це врятувало йому життя.

«Сьогодні мав відбутися наш концерт на підтримку України в місті Вінниця… Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається в кожному місті, в яке ми приїжджаємо з благодійними концертами. Ми мали зустріч із організаторами заходу в місці попадання ракети. Якраз на ті самій площі, куди влучили ворожі ракети. Нас врятувало 10 хвилин часу… Я просто не встиг доїхати. Наш виступ мав відбутися якраз навпроти Будинку офіцерів, де теж планувався концерт за участю українських артистів.

З організатором концерту не було зв’язку, його телефон не відповідав. А потім слухавку підняв медик, і сказав, що Віталій отримав поранення, за його життя борються лікарі в реанімації. Пізніше Віталій прийшов до тями, але стан, за словами лікарів, важкий. Поряд з ним перебувають родина й друзі, які максимально його підтримують.

Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї воєнної бази, ми бачимо на власні очі реальність їх «рятівної спецоперації» — 20 загиблих та 90 поранених.

Ракетні удари рашистів по Вінниці влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту «Ювілейний» та частково зруйнували медично-діагностичний центр", — розказав Олег Скрипка.

Звісно, виступ відмінили через цей жорстокий терористичний акт з боку рф.

За словами Скрипки, він з гуртом вже вдруге опиняється на волосині від смерті. У 2015 році під час перельоту з гастрольного туру з Данії зайнявся двигун літака.

«Тоді навіть з ілюмінатора було видно полум’я. Можете лише уявити стан пасажирів, жінки й діти плакали, почалася паніка. А пілот спокійно сказав, що буде аварійна посадка в Амстердамі, й професійно посадив судно на одному двигуні», — поділився Олег.

Нещодавно музикант повернувся з гастрольного туру Європою, де давав благодійні концерти, зібрав понад 500 тисяч євро.

За словами Скрипки, зараз його родина, діти перебувають в Києві. Повертатись до будинку в Казаровичах поки не поспішають.

Також співачка Оля Цибульська повідомила, що під час ракетного удару по Вінниці постраждали двоє членів її команди.

«Обидва зазнали поранень і вижили, за що я дякую Богу», — написала Оля в Інстаграм.

Раніше стало відомо, що один учасник команди співачки ROXOLANA загинув під час вибуху, ще один отримав тяжкі поранення.

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