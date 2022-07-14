Олег Скрипка дивом врятувався від ракетного удару по Вінниці, організатор його концерту в тяжкому стані опинився в лікарні

Лідер групи ВВ Олег Скрипка, будинок якого під Києвом пограбували рашисти, дивом врятувався від ракетного удару по Вінниці, де за останніми даними ДСНС загинули понад 20 осіб.

У музиканта 14 липня був запланований благодійний концерт у місті. Олег з командою приїхали до Вінниці напередодні. Якраз на час удару планувалася зустріч з організатором виступу. Скрипка розповів «ФАКТАМ», що запізнювався на якихось 10 хвилин. І це врятувало йому життя.

«Сьогодні мав відбутися наш концерт на підтримку України в місті Вінниця… Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається в кожному місті, в яке ми приїжджаємо з благодійними концертами. Ми мали зустріч із організаторами заходу в місці попадання ракети. Якраз на ті самій площі, куди влучили ворожі ракети. Нас врятувало 10 хвилин часу… Я просто не встиг доїхати. Наш виступ мав відбутися якраз навпроти Будинку офіцерів, де теж планувався концерт за участю українських артистів.

З організатором концерту не було зв’язку, його телефон не відповідав. А потім слухавку підняв медик, і сказав, що Віталій отримав поранення, за його життя борються лікарі в реанімації. Пізніше Віталій прийшов до тями, але стан, за словами лікарів, важкий. Поряд з ним перебувають родина й друзі, які максимально його підтримують.

Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї воєнної бази, ми бачимо на власні очі реальність їх «рятівної спецоперації» — 20 загиблих та 90 поранених.

Ракетні удари рашистів по Вінниці влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту «Ювілейний» та частково зруйнували медично-діагностичний центр", — розказав Олег Скрипка.

Звісно, виступ відмінили через цей жорстокий терористичний акт з боку рф.

За словами Скрипки, він з гуртом вже вдруге опиняється на волосині від смерті. У 2015 році під час перельоту з гастрольного туру з Данії зайнявся двигун літака.

«Тоді навіть з ілюмінатора було видно полум’я. Можете лише уявити стан пасажирів, жінки й діти плакали, почалася паніка. А пілот спокійно сказав, що буде аварійна посадка в Амстердамі, й професійно посадив судно на одному двигуні», — поділився Олег.

Нещодавно музикант повернувся з гастрольного туру Європою, де давав благодійні концерти, зібрав понад 500 тисяч євро.

За словами Скрипки, зараз його родина, діти перебувають в Києві. Повертатись до будинку в Казаровичах поки не поспішають.

Також співачка Оля Цибульська повідомила, що під час ракетного удару по Вінниці постраждали двоє членів її команди.

«Обидва зазнали поранень і вижили, за що я дякую Богу», — написала Оля в Інстаграм.

Раніше стало відомо, що один учасник команди співачки ROXOLANA загинув під час вибуху, ще один отримав тяжкі поранення.

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