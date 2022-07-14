«Якщо хтось сподівається, що Донбас може повністю захопити росія, то це не так, це ілюзія»: прогноз таролога

Днями стало відомо, що Володимир Зеленський наказав деокупувати південь України. А що з Донбасом та іншими територіями? Таке запитання картам поставила таролог Олена Бюн.

«Зеленський дійсно віддав наказ деокупувати південні райони України, і нашим військовим поступово це вдасться зробити. Крок за кроком, населений пункт за населеним пунктом, території, де зараз знаходяться російські війська, врешті-решт будуть повернені до України. Однак серед представників влади є прихильники „руского міра“ — люди, які носять маски та працюють в інтересах іншої країни. Їм не подобається таке рішення Зеленського, вони налаштовані дуже негативно і будуть перешкоджати цьому: „встромляти палиці в колеса“, гальмувати деякі процеси, вноситимуть сумніви. Якщо раніше ці люди залишались в тіні й таємно працювали на іншу сторону, то зараз вони розділяться на два табори: одні будуть проявлятися, а інші намагатимуться робити все для того, щоб приховати своє минуле і зберегти своє тепле робоче місце».

За словами Бюн, карти кажуть, що скоро в Україні почнеться процес «одужання» — того, що пов’язано з місцевими перевертнями і зрадниками.

«Будуть вжиті заходи, які завершать діяльність таких людей при владі. Цей процес вже запущений, і зупинити його не можна. Поки ми не виявимо усіх зрадників, які є в системі влади, процес відродження України неможливий. Зрештою, з півднем України все зрозуміло: всі території будуть звільнені та повернені «в сім’ю».

Хоча зараз склалася надзвичайно кризова ситуація на Донбасі, карти, додає таролог, показують неминучий вихід із неї з позитивним фіналом.

«Однак хтось знову таємно намагається нав’язати своє бачення і зробити так, щоб Донбас був втрачений. На жаль, через це відбуваються великі втрати. Якщо хтось сподівається, що Донбас може повністю захопити росія, це не так, це ілюзія. Зараз розробляється план звільнення цих територій від окупантів. „ДНР“, скоріше за все, буде звільнена в ході військової операції, а „ЛНР“ — шляхом домовленостей та переговорів. Все буде відбуватися поступово, але у підсумку абсолютно всі українські землі, які зараз захоплені ворогами, повернуться під контроль України».

Раніше відомий екстрасенс назвав дату закінчення війни.

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