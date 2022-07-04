«Це допоможе ЗСУ наблизитися до мети повної деокупації Херсонської області»: захисникам України терміново потрібні дрони

Син українського військового, який перебуває на передовій у Херсонській області, ініціював екстрений збір коштів на купівлю новітніх дронів для ефективної аеророзвідки

«Цей лист я отримав кілька годин тому, — пише у Facebook головний редактор «ФАКТІВ» Олександр Швец. — На жаль, часу для уточнення всіх обставин практично не залишається. Залишається лише бажання допомогти. Допомогти нашим воїнам, які ведуть зараз боротьбу не за життя, а за смерть. У повному розумінні цього слова. І ми не повинні дозволити їм померти тільки тому, що в потрібний момент у потрібному місці у них не буде того необхідного, що дозволить захистити свою ділянку фронту. Свою ділянку української землі, за яку в боях із загарбником вони готові віддати, якщо знадобиться, навіть саме життя… Цим людям я вірю.

«Олександре Юхимовичу, привіт.

Може, Ви пам'ятаєте мене, я друг Діми. Хотів звернутися до Вас за порадою. Мій батько 24 лютого цього року покинув усе, коли сталася війна. Плани, бізнеси, благання сім'ї — нічого не стало аргументом, щоб не піти на передову з метою захисту нас усіх. Спочатку вони відбили Київ та область. Ми одними з перших побачили приголомшливі душу фотографії з Бучі та Ірпеня. Батько був у складі групи зачистки. Потім їх послали на Південь. Зараз він командир взводу 2-ї штурмової роти, яка підпорядковується 28 ОМБР ЗСУ. Та сама, яка прославилася Чорнобаївкою рекордну кількість разів. Станом на сьогодні вони під Херсоном. Ситуація складна.

Потрібен ривок та деокупація області. Батько за 3 місяці досконально вивчив місцевість та організовує роботу на найвищому військовому рівні. Але їм потрібна допомога. Ленд-Ліз не встигає. Ворог зміцнюється з кожним днем все щільніше і щільніше. У батька вже понад 150 виходів за лінію фронту з аеророзвідкою. Але вони ходять туди із цивільними дронами. Ті нікуди не годяться: вони слабкі, вразливі, які легко обчислюють ворогом. Усі ці фактори несуть реальну загрозу життю бійців. Нам вдалося диво: достукатися до найкращого в Європі виробника дронів та замовити 4 шт. Ціна не маленька — 253 498 євро. Але нам поставили жорсткі терміни щодо оплати — до 06.07.2022.

Включно. Ми зібрали вже понад 30%. Нам потрібна допомога, медійна, авторитетна. Може, у Вас будуть думки, що можна зробити чи до кого звернутися по підтримку, щоб досягти фінансової мети? Цей результат може стати переломним на Південному напрямку та допоможе ЗСУ наблизитися до мети щодо повної деокупації Херсонської області.

У нас є всі дозволи, офіційний фонд, публічне звернення мого батька з його ФБ-сторінки, інвойси та специфікації на дрони. Нам потрібно лише встигнути. І ми зробимо це. Разом Переможемо!

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