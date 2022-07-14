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Україна

Посольство США закликало американців негайно виїхати з України

22:20 14 липня 2022
Посольство США у Києві

У четвер, 14 липня, посольство США у Києві звернулося до американських громадян з закликом відмовитися від відвідування України. Тим же, хто вже знаходиться на території нашої країни, рекомендовано покинути її негайно.

Звернення з'явилося після ракетного удару, що було нанесено раніше цього дня по Вінниці.

«Ситуація з безпекою на всій території України залишається вкрай ненадійною і непередбачуваною через військові атаки, що продовжує росія. У країні йдуть активні бойові дії, що робить умови безпеки невизначеними. Посольство США попереджає американських громадян не в'їжджати в Україну, а тих, хто перебуває в Україні, негайно покинути її, використовуючи приватний доступний наземний транспорт, якщо це безпечно. Уникайте великих скупчень людей та відвідування організованих заходів, оскільки вони можуть бути мішенню для російських військових у будь-якій точці України, зокрема у західних областях», — йдеться у зверненні посольства.

Також наголошується, що ситуація змінюється дуже швидко, і умови безпеки можуть погіршитися без будь-якого попередження.

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