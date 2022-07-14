У Нью-Йорку знайдено мертвою першу дружину Дональда Трампа Івану

У четвер, 14 липня, у Нью-Йорку було знайдено мертвою Івану Трамп. Першій дружині Дональда Трампа було 73 роки. Вони прожили у шлюбі понад 15 років. Івана народила Дональду трьох дітей — Дональда-молодшого, Еріка та Іванку.

Повідомляється, що тіло Івани знайшли у її апартаментах на Манхеттені. Смерть настала внаслідок зупинки серця. За попередніми даними, поліція не бачить жодних ознак того, що смерть була насильницькою.

Одна з останніх фотографій Івана Трамп

«З глибоким сумом повідомляю всім, хто любив її, а таких людей чимало, що Івана Трамп померла у себе вдома в Нью-Йорку … Вона була красивою, чудовою жінкою», — написав Дональд на своїй сторінці в соцмережі Truth Social.

Івана Зельничкова народилася 20 лютого 1949 року у Чехословаччині. У 1971 році вийшла заміж за австрійського інструктора з лиж Альфреда Вінкльмайра. Це дозволило їй здобути австрійське громадянство. Вже у березні 1972 року Івана розлучилася з Альфредом. На той момент подружжя жило в Каліфорнії.

Після двох любовних романів вона поїхала до Канади. Влаштувалася в Монреалі. Працювала моделлю та лижним інструктором. У 1976 році познайомилася з Дональдом Трампом. 7 квітня 1977 року вони одружилися.

Дональд та Івана Трамп

Їхнє розлучення через багато років вийшло дуже скандальним. В результаті Івана отримала від чоловіка 14 мільйонів доларів, 45-кімнатний особняк у Коннектикуті, квартиру у «Трамп-Плаза» та безкоштовне користування номером в елітному клубі «Мар-а-Лаго» у Флориді протягом одного місяця на рік.

У 1995 році Івана вийшла заміж за бізнесмена Ріккардо Маццуччеллі. Через два роки вони оформили розлучення.

Четвертим чоловіком Івани у 2008 році став Россано Рубіконді. Її не збентежила різниця у віці — новий чоловік був молодший за неї на 23 роки. Менш ніж через рік вони розлучилися, але їхні стосунки тривали до 2019 року.

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