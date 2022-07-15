США несподівано послабили санкції проти росії

У четвер, 14 липня, Міністерство фінансів США внесло низку змін до санкцій, що діють проти росії. Вашингтон дозволив, зокрема, проводити угоди з російськими компаніями у сфері постачання добрив, продовольства, посівних матеріалів, ліків та медичного обладнання.

У новому документі наголошується, що з-під санкцій виведено всі транзакції, пов'язані з «виробництвом, виготовленням, продажем чи транспортуванням сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, ліків, виробів медичного призначення та комплектуючих до них чи оновлення програмного забезпечення для медичних пристроїв, профілактикою, діагностикою або лікуванням COVID-19, або поточними клінічними випробуваннями та іншими медичними дослідженнями».

Мінфін США також зняв санкції з дочірнього підприємства Альфа-Банку в Казахстані та тимчасово дозволив операції з колишньою дочірньою компанією «Газпрому» Gazprom Germania. Це пов'язано з тим, що вона взята під повний контроль урядом Німеччини й тепер називається Securing Energy for Europe. Поки що її виключили зі списків санкцій до 16 грудня.

У Вашингтоні наголошують, що адміністрація президента Байдена пішла на такі кроки, щоб допомогти розв'язувати питання виведення українського та російського зерна на світові ринки. Напередодні представники України, Туреччини, росії та ООН провели переговори у Стамбулі. Обговорювалася проблема поновлення експорту зерна з українських портів.

За підсумками переговорів Туреччина оголосила, що наступного тижня делегації знову зустрінуться у Стамбулі для підписання угоди.

Відомо, що однією з умов, які висунула Москва, є зняття заборони експорту продовольчих товарів з Росії.

«Сполучені Штати рішуче підтримують зусилля, які вживає ООН з метою виведення як українського, так і російського зерна на світові ринки та зменшення впливу неспровокованої війни росії проти України на глобальні постачання продовольства та ціни на нього», — наголосив Мінфін США.

431

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter