36.35 / 37.33 36.25 / 37.41
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Йому було 25: співачка ROXOLANA показала загиблого у Вінниці звукорежисера

12:03 15 липня 2022
ROXOLANA

Співачка ROXOLANA показала учасника своєї команди, молодого звукорежисера Женю Коваленка, який загинув від жорстокого цинічного удару по центру мирної Вінниці. Талановитому хлопцеві було лише 25.

ROXOLANA опублікувала в Інстаграм чорно-біле фото, висловила співчуття рідним та закликала колег підтримати маму Жені.

«Росіяни забрали життя нашого звукорежисера Жені Коваленко. Жені було лише 25 років. Він був чуйним, веселим і неймовірно щирим», — йдеться у пості.

На пост відреагували багато знаменитостей: Леся Нікітюк, Юрій Ткач, Злата Огневич, Тіна Кароль запропонувала свою допомогу.

Раніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждали члени команди співачки Олі Цибульської та виконавця LAUD.

Лідер ВВ Олег Скрипка дивом залишився живим. Він розповів «ФАКТАМ», що його 10-ти хвилинне запізнення на площу, куди потрапила ракета, врятувало йому життя.

221

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Миколаїв

Обстріл вишів у Миколаєві: рятувальники показали наслідки (фото)

Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

Овочі

Огірки, томати та перець оживають після цього універсального підживлення — і рясно плодоносять без зупинки (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.