Йому було 25: співачка ROXOLANA показала загиблого у Вінниці звукорежисера

Співачка ROXOLANA показала учасника своєї команди, молодого звукорежисера Женю Коваленка, який загинув від жорстокого цинічного удару по центру мирної Вінниці. Талановитому хлопцеві було лише 25.

ROXOLANA опублікувала в Інстаграм чорно-біле фото, висловила співчуття рідним та закликала колег підтримати маму Жені.

«Росіяни забрали життя нашого звукорежисера Жені Коваленко. Жені було лише 25 років. Він був чуйним, веселим і неймовірно щирим», — йдеться у пості.

На пост відреагували багато знаменитостей: Леся Нікітюк, Юрій Ткач, Злата Огневич, Тіна Кароль запропонувала свою допомогу.

Раніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждали члени команди співачки Олі Цибульської та виконавця LAUD.

Лідер ВВ Олег Скрипка дивом залишився живим. Він розповів «ФАКТАМ», що його 10-ти хвилинне запізнення на площу, куди потрапила ракета, врятувало йому життя.

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