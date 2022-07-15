Хоча на українських ринках уже повним ходом продають молоду картоплю, у деяких регіонах, там де пізно її посадили, овочу ще потрібно як боротьба зі шкідниками, так і чергове підгортання.

Автори сайту «Дачник» нагадують, що при підгортанні відкривається корінням доступ до вологи та кисню. Розвиток кореневої системи покращується та з'являються нові підземні пагони, на яких утворюються нові бульби.

При цьому варто враховувати важливий нюанс при виконанні підгортання — ширину між рядами робити достатню (не менше 60−70 см), щоб було звідки брати землю.

Саме підгортання проводити обережно, беручи землю з центру між рядами, щоб не зачепити коріння, що вже утворилося, що призводить до зниження врожаю.

Городники стверджують: чим більше разів підгортати картоплю — тим краще. Перше підгортання проводиться рано, як тільки зійдуть паростки (до 10−15 см). Друге — тижнів за три. Далі слід спостерігати за кущами. Якщо бульби виходять на поверхню або горби навколо кущів недостатньо високі, слід повторити процедуру.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як вирощують картоплю у Німеччині.

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