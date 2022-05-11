Застосуйте березовий дьоготь — і колорадські жуки не будуть страшні вашій картоплі
Зазвичай знищують смугастих шкідників хімічними засобами, але якщо не хочеться отруювати свій урожай, можна боротися з колорадським жуком і без хімії та виростити на своїх ділянках екологічно чисту бульбу. Ефективні методи знає городниця з Вінниччини Марія Огорова.
«Березовий дьоготь дуже помічний у даному питанні, — радить вона. — Для приготування розчину потрібно беру столову ложку дьогтю та додаю на відро води. Слід врахувати, що такий засіб забиває пульверизатор, тому краще його використовувати із пластикових пляшок, в яких пробити дірки. Поливати кожні 4−5 днів від появу сходів картоплі до збору урожаю. Бажано у ранковий час та суху хмарну погоду, аби не спалити листя бульби. В результаті обробки на листі рослини повинна утворитись плівка».
Крім того, за словами городниці, ефективно показав себе настій із полину чи часнику:
«На 10 літрів гарячої води слід додати на вибір 300 грамів очищених зубчиків або сім гілок полину. Залишити на добу, після того процідити та додати ще 10 літрів холодної води. Залити в обприскувач та обробити картопляні кущі вранці або ввечері. Двох або трьох разів з періодичністю в тиждень буде достатньо, адже при надмірному кропленні бульба може загальмувати ріст».
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