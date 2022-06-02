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«Це вам не агроферма у батьки»: як вирощують картоплю у Німеччині (відео)

16:41 2 червня 2022
Картопляне поле

Німці, як відомо, педантичні у всьому, у тому числі й у питаннях посадки та вирощування картоплі.

Навіть посадка «бульби» у Німеччині виглядає як добре розпланована та підготовлена військова операція, вважають автори агротехнічного youtube-каналу.

А результати такої праці є дуже вражаючими.

Тому всім зацікавленим краще познайомитись безпосередньо з тим, як вирощують картоплю німецькі фермери.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як виростити екологічно чисту картоплю без «хімії», здійснюючи її захист виключно агротехнічними способами.

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