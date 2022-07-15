Не на того напав: відомий воротар майстерно вклав на газон агресивного фаната (відео)

Прикрим інцидентом завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Кубка Бразилії, в якому «Сантос» приймав на своєму полі «Корінтіанс», орендну угоду з яким підписав півзахисник «Шахтаря» Майкон.

Господарі хоч і здобули мінімальну перемогу (1:0), але далі пройшли гості, які розгромили суперника на своєму полі (4:0). Факт вильоту команди з турніру настільки розчарував одного з фанатів «Сантоса», що той після фінального свистка вибіг на поле й кинувся у бік воротаря «Корінтіанса» Кассіу. Ось тільки легенда клубу, який провів із 2012 року за команду зі штату Сан-Паулу понад 300 матчів, виявився не з боязкого десятка й вправним рухом уклав уболівальника на газон — а далі вже справа була за службою безпеки.

Corinthians avanzó a quarts de final de la Copa de Brasil, і в finalizar el partit, un hincha de Santos entró a la cancha para agredir a Cassio. pic.twitter.com/M64HrHCU3E — Valentín Torres Erwerle (@TorresErwerle) July 14, 2022

Додамо, що 35-річний голкіпер у складі «Корінтіанса» двічі став чемпіоном Бразилії (у 2015-му та 2017-му), а також переміг у Кубку Лібертадорес та на клубному чемпіонаті світу в 2012-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Англії фанат вибіг на поле та влаштував бійку з футболістами.

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