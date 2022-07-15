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Спорт

Суд вирішив долю футбольних клубів та збірних із росії

17:06 15 липня 2022
Збірна росії з футболу

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні виніс остаточне рішення про можливий допуск російських футбольних клубів та національних збірних до участі в міжнародних змаганнях.

Після початку повномасштабного вторгнення росії та розв'язання військових дій на території України дві найбільші футбольні організації — Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Європейський футбольний союз (УЄФА) — усунули представників країни-агресора від усіх турнірів, що проводяться під їхньою егідою.

«Зеніт», «Динамо», ЦСКА та «Сочі», а також російський футбольний союз (РФС) захотіли оскаржити це рішення в CAS, але отримали від воріт поворот у вищій спортивній судовій інстанції — як кажуть, були послані за російським військовим кораблем…

«Російські збірні різного віку та клуби відсторонені від усіх змагань до подальшого повідомлення. Попередні рішення ФІФА та УЄФА залишаються в силі, а вимоги в задоволенні апеляцій відхилені. Російські футбольні команди не несуть відповідальності за військові дії в Україні, але одночасно з цим необхідно забезпечити безпечне та впорядковане проведення футбольних матчів для решти світу», — йдеться в офіційному рішенні на сайті CAS.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексзірка «Арсеналу» та «МанСіті» Еммануель Адебайор захопився путіним та пожалів росіян.

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