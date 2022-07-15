36.29 / 37.28 36.19 / 37.34
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Довіряй, але перевіряй: опубліковано список нібито українських Telegram-каналів, які працюють на фсб

16:28 15 липня 2022
смартфон

Служба безпеки України опублікувала список найпопулярніших серед українців Telegram-каналів, які фінансуються росією для розхитування суспільства.

У спецслужбі закликали не довіряти інформації, яку розповсюджують ці Telegram-канали. За даними СБУ, використання таких ресурсів — це частина інформаційної війни росії проти України.

Причетність ресурсів до російських спецслужб встановила СБУ у рамках відповідних кримінальних проваджень.

«Також наголошуємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабликах. Звертаємо увагу власників та редакторів усіх українських видань, підтримка таких ресурсів є посібником ворогові і переслідуватиметься відповідно до законодавства», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 16 липня 2022 року набирають чинності нові норми «мовного» закону. Вони стосуються зокрема використання української мови в інтернеті та в інтерфейсах комп'ютерних програм товарів.

168

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Літні чоловіки

Для українських пенсіонерів у 2023 році запровадять поняття «базового доходу»: як це вплине на розмір пенсії

Астрологія

Зневіра Дів, лють Левів та неприємності у Овнів: гороскоп на 15 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку

місце прильоту російських ракет у Вінниці 14 липня

«Я побачив дитячі кістки в машині, що згоріла»: про трагедію у Вінниці розповіли її свідки та родичі загиблих

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми

Кейт Міддлтон та принц Вільям терміново відвезли дітей на гелікоптері з Лондона

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.