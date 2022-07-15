Довіряй, але перевіряй: опубліковано список нібито українських Telegram-каналів, які працюють на фсб

Служба безпеки України опублікувала список найпопулярніших серед українців Telegram-каналів, які фінансуються росією для розхитування суспільства.



У спецслужбі закликали не довіряти інформації, яку розповсюджують ці Telegram-канали. За даними СБУ, використання таких ресурсів — це частина інформаційної війни росії проти України.

Причетність ресурсів до російських спецслужб встановила СБУ у рамках відповідних кримінальних проваджень.

«Також наголошуємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабликах. Звертаємо увагу власників та редакторів усіх українських видань, підтримка таких ресурсів є посібником ворогові і переслідуватиметься відповідно до законодавства», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 16 липня 2022 року набирають чинності нові норми «мовного» закону. Вони стосуються зокрема використання української мови в інтернеті та в інтерфейсах комп'ютерних програм товарів.

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