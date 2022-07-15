Відомого російського письменника Дмитра Бикова внесли до бази «Миротворця»: названо причину

Російського письменника та поета Дмитра Бикова, який був одним з підписантів листа до путіна з вимогою припинити війну в Україні, внесли до бази «Миротворця».

«Російський письменник, поет, літературний критик, радіо- і телеведучий, кінокритик, журналіст тощо, представник москвинів, які сьогодні висловлюють претензії німецькому народу за німецько-радянську війну, не збирається нести відповідальність за свій народ окупантів та військових злочинців та свою фашистську росію.

А українців (українських націоналістів, за його словами) він прирівнює до свого путіна та заявляє, що це просто дурні, на яких має право кожна нація», — так у «Миротворці» прокоментували своє рішення.

Нагадаємо, у червні цього року, під час російської агресії, Биков приїхав до Києва та заявив, що йому цікаво написати біографію президента Зеленського.

Фото Бикова в українській столиці опублікував активіст Сергій Стерненко.

«Поки російські ракети летять у наші будинки, до нас до Києва приперся росіянин Дмитро Биков. Він нам розповість, як треба жити. Нагадаю, Биков говорив, що доля Одеси поза російським контекстом буде плачевною, що окупація України СРСР була найкращим варіантом нашого співіснування з росіянами і вимагав відкривати в нас російськомовні школи», — написав він.

У мережі тоді вибухнув скандал та хвиля обурення. Багато хто цікавився, хто пропустив Бикова в Україну.

Нагадаємо, Биков раніше часто бував в Україні. Він підтримав український Майдан, визнав, що в росії Майдану бути не може. При цьому він вважає, що в росії більшість громадян є опозиційними до влади, але вони мовчать.

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