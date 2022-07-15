«Відстрочку від мобілізації надають тільки чинним студентам»: експерт відповів на 10 запитань про мобілізацію

Верховна Рада продовжила строк воєнного стану і загальної мобілізації до 23 серпня. Українців продовжують призивати до війська. Адвокат Андрій Новак дав відповіді на найпоширеніші запитання про загальний призов-2022.

— Чи означає отримання повістки, що людину мобілізують?

— Ні, не означає. Є різні випадки. Виклик — це перевірка облікових даних насамперед та проходження медичного огляду для визначення придатності.

— Що робити, якщо повістку залишили біля дверей, поклали у поштову скриньку чи викликали до територіального центру комплектування та соціальної підтримки по телефону?

— Отримання повістки будь-яким способом, крім особисто в руки військовозобов’язаному з обов’язковим підписом про вручення, не вважається належним чином врученою. А тому і відповідальність за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) у таких випадках не настає, оскільки у представників військкомату немає жодних доказів того, що людина отримала таку повістку.

— Чи можуть мобілізувати студента, який тільки закінчив навчання на бакалавра та ще не поступив на магістратуру?

— Так. Відстрочку від мобілізації надають тільки чинним студентам. У проміжку між завершенням навчання на бакалавраті та вступом до магістратури така особа не є студентом, а тому може бути мобілізована на загальних підставах.

— Чи може мобілізованого бути звільнено від служби, якщо його було заброньовано?

— Ні. Якщо військовий вже служить і в цей період було ухвалено рішення про його бронювання, він/вона не підлягає звільненню з військової служби. Водночас наявність бронювання є підставою для отримання відстрочки від мобілізації.

— Чи може заброньована людина виїхати за кордон?

— І так, і ні. За загальним правилом, заброньовані не мають права виїзду за межі України. Однак є виключення, а саме — наявність службової мети перетину кордону. Так, для виїзду за кордон, заброньована людина повинна мати документи про відрядження, а саме: витяг з наказу про бронювання, посвідчення про відрядження, лист-звернення до Державної прикордонної служби, у якому керівник підприємства зазначає, що відповідна посадова особа буде виконувати службові обов'язки за кордоном.

— Чи обов’язково всім жінкам ставати на військовий облік?

- Ні. Встановлено чіткий перелік спеціальностей, за якими жінки мають стати на військовий облік. З переліком можна ознайомитись за посиланням https://bit.ly/3c8ctk3.

— Чи будуть випускати за кордон жінок, які стали на військовий облік?

— Наразі остаточно невідомо. За загальним правилом виїзд військовозобов’язаних, як жінок, так і чоловіків, за межі України у період дії мобілізації і воєнного стану заборонено. Втім, за словами деяких представників влади, жодних обмежень для виїзду таких жінок не передбачено та не буде встановлюватися. Однак, якщо до осені жодних змін у законодавстві не станеться, то діятимуть ті ж правила для виїзду за кордон військовослужбовців, що й нині.

— Чи можуть мобілізувати військовозобов’язаних жінок, у яких є діти до 18 років?

— Так, можуть. Наявність неповнолітньої дитини не є підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Однак з цього правила є виключення, а саме: виховання дитини до 3 років та самостійне виховання дитини до 18 років.

— Чи необхідно отримувати дозвіл керівника військкомату для вільного пересування областю, країною?

— Наразі жодних обмежень у переміщенні військовозобов’язаних країною не передбачено. Однак, якщо військовозобов’язаний змінює місце свого постійного проживання, він спершу має знятись з обліку у своєму діючому військкоматі, отримати дозвіл керівника, та по приїзду на нове місце проживання — стати на військовий облік.

— З якими хворобами не мобілізують до війська?

— Перелік захворювань, який звільняє від служби в армії у мирний час, ширший, ніж той, що має підстави для звільнення під час війни. Придатність чи непридатність мобілізованих відрізняється залежно від категорії громадян. Весь перелік хвороб є у Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України (розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби).

Раніше юристи спростували поширені фейки про військовий облік жінок.

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