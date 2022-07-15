Петиція на президентському сайті, якою пропонується заборонити на законодавчому рівні видавати повістки на блокпостах, АЗС, вулиці, тощо, набрала більше 25 тисяч голосів — на неї має відповісти голова держави.

Автор петиції петиції зауважував, що багато мотивованих людей з бойовим досвідом не можуть вступити до лав ЗСУ, у той час як мобілізують тих, кого «набрали на вулицях»: «Користуючись відсутністю інформації про черговість, зараз зустрічаються порушення в процесах видачі повісток, коли вони були без прізвищ підписані з печатками й заповнювали вже на місці. Також все частіше чути про випадки, коли людей забирали прямо з черг до АЗС, що також не дуже законно».

На думку автора документа, набирати резерв в першу чергу варто з тих, хто бажає, а ось видавати повістки в місцях окрім військоматів не варто. Він також пропонував, щоб оприлюднювалася та оновлювалася інформація про стан хвиль мобілізації, щоб люди, які не підпадають під чергову хвилю, могли відстоювати свої права під час переміщення територією України у випадках, коли їх хочуть незаконно або з порушеннями призвати на службу.

До речі, нещодавно в інтерв'ю ВВС на запитання щодо вручення повісток чоловікам, які «вийшли покурити під під'їздом, зайшли до торгового центру або перевищили швидкість на дорозі», відповідав міністр оборони Олексій Резніков.

«В праві є таке поняття як ексцес виконавця. Це як у прислів'ї про дурня, якого примусили богу молитися. У кожного центру комплектації є свій план. Доукомплектування відбувається у будь-якому разі. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є», — сказав міністр та додав, що вручення повістки не означає, що чоловіка одразу мобілізують.

Тих, хто не зареєстрований ставлять на облік, тих, у чиїх послугах наразі необхідності немає, залишають у резерві, а тих, хто потрібен зараз, мають право призвати.

«Є обов'язок, згідно із законом, якщо ти поїхав з Києва до Одеси, ти маєш там прийти і стати на облік. Деякі не робили цього. Хтось не знав, а хтось спеціально цього не зробив, щоб його не могли знайти», — додав він.

Олексій Рєзніков визнав, що іноді повістки вручають у якості покарання, додавши, что він виступає проти таких дій. «Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну — це точно не має бути покаранням», — заявив міністр.

Нагадаємо, що наразі існує кілька документів під загальною назвою «повістка». І далеко не всі вони стосуються мобілізації. Це повістка, яка вручається з метою уточнення облікових даних; повістка на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК); повістка-призов на строкову військову службу; мобілізаційне розпорядження.

Фото Олексія Резнікова із соцмереж



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