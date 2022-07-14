«Призов українок наразі відбувається за їхнім бажанням»: юристи спростували фейки про військовий облік

Після опублікування новини про запровадження військового обліку для жінок окремих професій Інтернетом активно почали ширитися чутки про те, що жінкам уже масово відмовляють у виїзді за межі України. Яка ситуація насправді, розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

«Законом України „Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України“ визначено чіткий перелік підстав для тимчасового обмеження права українців та українок виїхати за кордон. Так, згідно зі ст. 6 відповідного закону, громадянкам України може бути відмовлено у виїзді за межі країни у разі, якщо вони перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції — до припинення нагляду; обізнані з відомостями, які становлять державну таємницю, — до закінчення терміну дії обмежень (повідомляється в кожному випадку окремо); стосовно них у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого заборонено виїжджати за кордон, — до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень; засуджені за вчинення кримінального правопорушення — до відбуття покарання або звільнення від покарання; є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що не виконує податкові зобовʼязання та має податковий борг, що перевищує 1 мільйон грн, та такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення податкової вимоги — до погашення податкового боргу; мають адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 184 КУпАП, що передбачає тимчасове обмеження права на виїзд з України з дитиною строком на 1 рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків; ухиляються від виконання зобов’язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, — до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів».

За словами юристів, наявність кредитної заборгованості не є перешкодою для перетину кордону за умови відсутності ухвали суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням. Втім, громадянкам України може бути заборонено виїзд за межі країни за відсутності одного з документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.

«Це стосується паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового паспорта, дипломатичного паспорта, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу. При цьому наразі дозволяється перетин державного кордону також за „внутрішнім“ паспортом. Також Правилами передбачена заборона на виїзд, якщо жінка є військовозобовʼязаною і відсутні встановлені ст. 23 Законом України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та документи, що підтверджують наявність такої відстрочки. Але на практиці така норма не діє, призов громадянок України наразі відбувається за їхнім бажанням».

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