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Спорт

Мультимільйонер чи студент: зірковий новачок «МанСіті» шокував фанатів надбюджетним шопінгом

9:29 16 липня 2022
Ерлінг Холанд

21-річний норвезький бомбардир Ерлінг Холанд, який підписав контракт із «Манчестер Сіті» з тижневою зарплатою 460 тисяч доларів, облаштовує свій побут на Туманному Альбіоні.

Відомо, що скандинав уподобав та збирається орендувати за 35 тисяч доларів на місяць шикарний особняк, в якому раніше жив Поль Погба, а от наповнити елітне житло зірковий футболіст вирішив бюджетними гаджетами. Як повідомляє видання The Sun, Ерлінг закупився в популярному супермаркеті, особливу увагу приділивши стенду зі знижковими товарами. Зокрема, у візку новачка «МанСіті» опинився заварник для кави за 9 доларів, винні келихи за 10,5 доларів, набір тарілок за 18 доларів та чайник за 32 долари.

«Таке враження, що він переїжджає до гуртожитку», — дивується один із фанатів у коментарях під фото в соцмережах джерела.

Також у візку Холанда, який робив покупки разом із батьком Альфом-Інге, опинилися й не дуже корисні для спортсмена продукти — такі, наприклад, як гірчиця та кетчуп. «Велика пляшка кетчупу, Пеп явно буде не в захваті від такого», — додає ще один уболівальник «МанСіті».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик продемонстрував дива конспірації під час походу до супермаркету.

Фото The Sun

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