Колишня домробітниця російського співака філіпа кіркорова, який виявився боягузом і мовчить про війну в Україні, розповіла місцевим ЗМІ шокуючі подробиці його життя.

За словами Люсі, яка вірою та правдою служила виконавцю понад 20 років, той при бажанні міг би спокійно дружитися на будь-якій співачці, зокрема і на своїй кумі — зрадниці-українці Ані Лорак.

«У нього могли бути Анастасія Стоцька, Ані Лорак та інші красуні… Навіщо я була йому потрібною?» — висловилася екс-домробітниця артиста.

Також шокуючих подробиць про кіркорова додав російський журналіст і політолог Михайло Шахназаров в ефірі програми «Повний абзац».

За його словами, філіп бедросович принижував своїх подруг: «Він змушував Стоцьку та Лорак переодягатися у домробітниць. Мити підлогу. Такі новини».

Додамо, що сама Ані Лорак поки що ніяк не прокоментувала висловлювання щодо своєї позиції. І вперто продовжує мовчати про звірства рашистів в Україні, будуючи кар'єру в країні-агресорці.

Подейкують, що мовчати Ані Лорак порадив саме філіп кіркоров — «мовляв, вони там зі своєю війною розберуться, а тобі ж кар'єра потрібніша».

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