«Болгарин у стразах»: Полякова щиро сподівається, що українці незабаром забудуть Кіркорова та рашистський «кальянний реп»

Співачка Оля Полякова, яка мріє про повернення на Батьківщину, яка разом з іншими українськими музикантами та ведучими взяла участь у записі переможного хіта «Ми з України!», розповіла, що зі своєю проукраїнською позицією визначилася ще у 2014 році.

Артистка визнавала Крим анексованим, Донбас окупованим і не їздила до росії з концертами. Кокошника у своєму сценічному образі артистка теж позбулася 2014 року.

Те, що я робила до цього, я робила для російського ринку. Бо тоді всі артисти хотіли виступати там, бо тут не було де співати. Але, слава Богу, у нас є своя країна і розвиватимемо творчість, бізнес та шоу тут" , — каже Полякова.

Співачка повністю підтримує заборону в Україні музики російських виконавців.

«Це потрібно було зробити раніше. Вже 8 років наша молодь слухає цю музику, кальянний реп, це також впливає на їхній розум. У той час, коли ми не пускали російських артистів до нас гастролювати, цим дуже розвинули наш внутрішній ринок. У нас почали робити круті шоу, наші артисти почали заробляти гроші і внаслідок цього змогли вкладати у розвиток бізнесу. У Раші ніколи не мали таких крутих шоу, концертів, а в нас це робили. Якби заборонили російських артистів ще у 2014 році, у нас би розвинули вже реп, піп, українську культуру «, — поділилася співачка, яка свого часу записала потужне відео звернення Філіппу Кіркорову про те, що їй соромно, що вона хотіла з ним дружити.

Оля вважає, що Кіркоров нічого не повинен відповідати їй і не робитиме цього.

«У нашому всесвіті не повинно бути для них місця, ми не повинні називати їхніх прізвищ. Кіркоров боявся, що в Україні його забудуть, адже він мав 8-річну заборону на в'їзд сюди. Тому треба, щоб його забули, говоріть про нього: «Той болгарин, який колись співав тут у стразах» , — вважає Полякова.

Нагадаємо, раніше співачка попросила президента Зеленського про українське громадянство для її подруги — росіянки Ніки Білоцерковської, що виїхала з рф.

Фото facebook.com/polyakovamusic/

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