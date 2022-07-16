Вдарив мати ножем у серце, поки та спала: під Одесою юнак хотів позбавити життя найріднішу людину

На Одещині, яка нещодавно зазнала ракетного удару росіян, 21-річний юнак вдарив 52-річну жінку, коли вона спала, ножем у серце. А потім викликав «швидку» і сказав, щоб приїжджали, бо мати погано почувається. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції в Одеській області.

«Поліцейські прибули до місця скоєння злочину після повідомлення медиків про те, що вони госпіталізують ізмаїльчанку в непритомному стані від ножового поранення. Син потерпілої знаходився вдома. В ході розслідування справи поліцейські встановили, що саме він причетний до злочину. Молодик пояснив: його допекли докори матері щодо безробіття», — повідомили у поліції.

«Лікарі борються за життя жінки. А слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури оголосили правопорушнику підозру в замаху на умисне вбивство за ч.1 ст. 15 та ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєне молодому чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років», — зазначив старший слідчий територіального підрозділу поліції Іван Іокішю.

Як писали «ФАКТИ», у грудні на Львівщині сталося «сімейне» вбивство — мешканець одного із сіл Самбірського району зарізав 31-річну вагітну дружину.

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