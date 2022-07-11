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Події

Окупанти знову вдарили по курорту на Одещині: з'явилися дані про наслідки

20:01 11 липня 2022
Зруйнований будинок

Окупанти, які нещодавно завдали ракетного удару по Сергіївці Одеської області, де загинуло близько двадцяти українців, знов вдарили по Білгород-Дністровському району.

Як повідомляють в Одеській обласній прокуратурі, вдень у понеділок, 11 липня, рашисти вкотре завдали ракетних ударів по мирному населенню Одещини, зокрема, окупанти обстріляли курортне селище у Білгород-Дністровському районі.

Значних руйнувань зазнали житловий будинок та складське приміщення, що належить ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт».

Фото прокуратури

В радіусі 1 км від місць вибуху у сусідніх будинках та господарських будівлях пошкоджено стіни, покрівлю та вибито вікна. Зазнали руйнувань щонайменше 5 приватних будинків.

Фото прокуратури

Попередньо загиблих та поранених немає. Встановлюються особи, яким завдано матеріальний збиток внаслідок влучання ворожих снарядів.

Фото прокуратури

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, зокрема, допити потерпілих, свідків та очевидців. Також у ході проведення огляду місця події виявлено та вилучено уламки від механізму ракет.

Фото прокуратури

В прокуратурі додали, що будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Нагадаємо, що 11 липня під час масованого обстрілу російськими військовими Харкова загинуло шестеро осіб, більше тридцяти зазнали поранень.

Фото Одеської обласної прокуратури

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