Померли разом в один день: під час ракетного удару по Чугуєву загинула подружня пара

Внаслідок ракетного удару, який рф завдала по житловому двоповерховому будинку в центральній частині Чугуєва, загинуло подружжя та їх сусід.

На місці трагедії працювали рятувальники.

Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва .

«Удари завдали дуже рано, коли люди спали. Одна ракета потрапила у двір нашої школи, інша — до житлового багатоквартирного двоповерхового будинку в самому центрі нашого міста: коли люди спали, обрушився повністю під'їзд» — сказала Галина Мінаєва.

Ще один ракетний удар був завданий по приватному сектору, в уламки потрапили в город. Четверта ракета впала також у центрі міста, де працював магазин будівельних матеріалів.

Нагадаємо, вранці ворог вдарив також по Одесі — цього разу обійшлося без жертв, на відміну від Дніпра — в останньому потужні вибухи забрали життя кількох людей.

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