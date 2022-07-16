Російські фашисти завдали ударів по Одеській та Дніпропетровській областях: є жертви та потерпілі (відео)

Вранці в суботу, 16 липня, росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Як свідчать опубліковані очевидцями кадри, внаслідок удару над містом здійнявся густий стовп темного диму.

На місці удару спалахнула пожежа, уточнив, у свою чергу, речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Місцева влада закликала городян не публікувати у соцмережах фото та відео «прильотів».

Водночас в оперативному командуванні "Південь" додали, що ракетного удару було завдано з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95. У місті вирує пожежа, рятувальники працюють.

"По Одеській області завдано ракетного удару з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95, у напрямку Ставрополя. Внаслідок влучення ракети, попередньо Х-101, по складу виробничо-торгівельної компанії спалахнула пожежа орієнтовної площі 1 тис. кв. м. На місці працюють рятувальники. Поки що інформації про постраждалих немає", - повідомили в командуванні.

Також постраждала від ракетних ударів й Дніпропетровська область. Потужні вибухи у Дніпрі напередодні ввечері, забрали життя кількох людей. Поки на місці прильотів працювали рятувальники та інші уповноважені служби, інформація про атакований об'єкт не розкривалася. Але вранці суботи, 16 липня, мер Дніпра Борис Філатов оприлюднив ці дані — від обстрілу постраждав ДП «Південний машинобудівний завод». Також частина ракет зачепила вулицю Робочу, що примикає до об'єкта.

За словами чиновника, мешканцям та гостям міста варто всерйоз замислитися над можливістю виїхати в безпечніше місце, про що він уже не раз говорив раніше. Все тому, що росіяни непередбачувані, а будувати ілюзії щодо «нації вбивць та мародерів» марно.

Згаданий завод найбільш відомий місцевим жителям під назвою «Південмаш». Це велике підприємство, що займається випуском ракетно-космічної техніки, а також іншої продукції, яка є важливою для розвитку наукової сфери.

На заводі рятувальники погасили одне загоряння, інше ще втихомирюють.

За уточненими даними, вечірня атака на область забрала 3 життя, 16 людей отримали поранення.

До ранку суботи окупанти також накрили вогнем Нікопольський район, внаслідок чого пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

«Ворог продовжує терор наших міст та сіл. На ранок російська армія накрила вогнем Нікопольський район. Навмисне вдарили з „Градів“ по житлових кварталах Нікополя. Пошкоджено 12 п'ятиповерхових будинків, школу та будівлю ПТУ. Одна жінка поранена. Зараз вона у лікарні», — написав Резніченко.

Попередньо дві людини перебувають під завалами зруйнованих квартир. На місці працюють рятувальники — розбирають руйнування та шукають людей.

Також Резніченко повідомив, що у Криворізькому районі під обстріл потрапили Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади.

«У Шестерні є пошкоджене житло. Відбулася пожежа на приватному дворі. На щастя, без постраждалих», — написав Валентин Резніченко.

У той же час голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що окупанти обстріляли Нікополь із ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) — всього було близько 15 прильотів.

«Важко минула ніч і в Нікополі. Місто обстріляли з РСЗВ, зафіксовано близько 15 прильотів. Пошкоджено будівлю школи, училища, понад 10 поверхових житлових будинків. Постраждала одна людина, ще двоє перебувають під завалами. Рятувальники шукають їх. У місті виявлено боєприпаси, які не здетонували», — написав Лукашук.

Як писали «ФАКТИ», 15 липня росіяни знову обстріляли Миколаїв — під удар потрапили два університети.

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