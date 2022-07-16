Російський ворог обстріляв Сумську та Харківську області: є вбиті та поранені

Окупаційні війська рф вранці 16 липня обстріляли територію Сумської області, застосувавши міномети, артилерію і випускаючи ракети з літаків.

Про це повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький у Telegram.



За його словами, о 06:00 по Зноб-Новгородській громаді було 12 прильотів з міномету.

Також по Білопільській громаді ворог близько 08:00 бив зі ствольної артилерії, зафіксовано щонайменше 12 «прильотів».

Крім того, о 08:30 розпочався мінометний обстріл Есманської громади, після чого ворог випустив 4 ракети з літака.

«Є суттєві руйнування в громаді. Подробиці пізніше» , — додав глава області.

Також минулої ночі російські фашисти завдали ракетного удару Чугуєву в Харківській області. Внаслідок атаки є руйнування, троє людей загинули, ще стільки ж поранено.

Про це повідомив голова ова Олег Синегубов .

«Сьогодні вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву. На жаль, є жертви: 3 людини загинули — 2 чоловіки 60 і 68 років, жінка 70 років. Ще 3 людини медики госпіталізували до лікувальних закладів» , — повідомив він.

За його словами, зруйновано житловий багатоквартирний будинок, пошкоджено школу, магазин будівельних матеріалів. На місцях влучань працюють усі профільні служби, рятувальники продовжують розбір завалів.

Розбір завалів продовжується

Відомо, що обстріл міста стався сьогодні близько 03.20. Пожежа охопила площу 40 кв. м.

Вранці пожежу вже було ліквідовано, працювала комунальна техніка

Керівник ОВА також повідомив, що протягом доби окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Дергачівську громаду та Ізюмський район. Обійшлося без постраждалих. У Харкові за ніч Штабом оборони міста ударів не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог також випустив ракети по Одесі та Одеській області, а у Дніпрі постраждав всесвітньо відомий ракетобудівний гігант «Південмаш».

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