Вдарив кілька разів цеглиною і підпалив: під Черкасами затримали чоловіка із закривавленими руками

На Черкащині чоловік вбив свого товариша по чарці, а щоб приховати злочин, підпалив будинок. Подробиці «трилеру» розповіли в поліції Черкаської області.

Згідно з повідомленням, 7 липня у Смілі перехожі помітили, що на вулиці Героїв Холодноярців горить будинок, а з нього вибіг чоловік, у якого руки були в крові. Очевидці затримали громадянина та викликали на місце працівників ДСНС та поліцію.

Коли рятувальники локалізували займання й поліцейські зайшли до будинку, знайшли там обгорілий труп 61-річного чоловіка, а попередній огляд показав ушкодження в області голови.

У вчиненні кримінального правопорушення запідозрили 34-річного місцевого жителя. Чоловік розповів, що під час «застілля» кілька разів вдарив 61-річного товариша цеглиною, після чого накрив тіло поліетиленовим пакетом і підпалив його.

Правопорушника було затримано і наразі за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за частиною 1 статті 115 («Умисне вбивство») Кримінального кодексу України. Як відомо, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, минулого року на Полтавщині засудили чоловіка, який зарубав сокирою батьків і намагався спалити їхні тіла. Він отримав довічний тюремний термін.

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