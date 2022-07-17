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Україна

«HIMARS суттєво вплинули на хід війни»: Пентагон прокоментував хід війни з рашистами

13:20 17 липня 2022
Система HIMARS

Міністерство оборони США вважає, що американські ракетно-артилерійські системи високої мобільності, які використовуються в Україні, мають непрямий, але значний вплив на операції на лінії фронту з рф. Про це повідомляє сайт Пентагону.

«Система M142 HIMARS дозволяє запускати одразу кілька високоточних ракет. США вже надали Україні вісім систем, а минулого тижня ми дали обіцянку надіслати ще чотири. У ЗСУ буде загалом 12 систем», — заявив високопоставлений військовий чиновник. — «Українці вражають такі цілі, як склади боєприпасів, постачання, інших матеріально-технічних засобів, центри командування та управління. І всі ці речі безпосередньо впливають на здатність проводити операції на передовій. Тому хоча ЗСУ і не стріляють з HIMARS на передовій, ті дуже впливають на хід війни».

Американський чиновник нагадав, що росіяни незаконно вторглися в Україну 24 лютого 2022 року. Конфлікт між росіянами-окупантами та українцями триває вже 142 дні, зазначив чиновник. І хоча вони досягли певних додаткових успіхів, зробити це було нелегко. Зараз наступ рашистів сповільнився.

«Ми оцінюємо, що російські сили мають обмежені досягнення на північному Донбасі, стримані українською обороною», — сказав чиновник. — «Російські війська продовжують застосовувати невибірковий артилерійський обстріл разом із повітряними та ракетними ударами».

Під Харковом, оцінюють у відомстві, українці продовжують відбивати спроби росії завоювати позиції. Те ж саме і стосується ситуації і на околицях Слов'янська. Росіяни публічно заявляли, що вони також хотіли б зайти до Слов'янська, але досі не змогли цього зробити.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як HIMARS піднімає бойовий дух українців.

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