Приїжджає «підняти бойовий дух» та в пакеті їде назад: Кім розповів, як системи HIMARS впливають на окупантів

Американські системи HIMARS на озброєнні ЗСУ, завдяки яким російські окупанти втратили значну кількість своїх військових складів та особового складу, наводять жах на рашистів. Паніка наростає з кожним новим ударом.

Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє «Апостроф».

«Через перехоплення ми чуємо, що відбувається у штабах та в армії російських окупантів, яка паніка є», — заявив він.

Кім впевнений, що навіть невелика кількість високоточної далекобійної зброї вже зараз дуже сильно змінює карту бойових дій та ситуацію: «Це бачимо не тільки ми, це бачить і ворог, це бачить весь світ. Тому ми чекаємо ще зброї. Вона зараз дуже ефективно працює по складах, командних пунктах.

За словами голови Миколаївської ОВА, у росіян багато дезертирів, «ніхто не хоче воювати» в Україні, включаючи найвищих російських командирів.

«Це далеко не перший генерал, що приїжджає, а йому кажуть: „Їдь на фронт, на першу лінію, ти повинен підняти бойовий дух“. Він приїжджає і в пакеті їде назад. Таким чином, він не підіймає бойовий дух, а тільки підтверджує те, що нема чого тут робити російським окупантам», — додав Кім.

Нагадаємо, сьогодні вранці від ракетного удару російських окупантів вкотре постраждав Миколаїв. Загарбники стріляли модифікованими снарядами зенітно-ракетного комплексу С-300. Під обстріл потрапила й Миколаївська область.

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