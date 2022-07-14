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Україна

Приїжджає «підняти бойовий дух» та в пакеті їде назад: Кім розповів, як системи HIMARS впливають на окупантів

12:40 14 липня 2022
HIMARS

Американські системи HIMARS на озброєнні ЗСУ, завдяки яким російські окупанти втратили значну кількість своїх військових складів та особового складу, наводять жах на рашистів. Паніка наростає з кожним новим ударом.

Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє «Апостроф».

«Через перехоплення ми чуємо, що відбувається у штабах та в армії російських окупантів, яка паніка є», — заявив він.

Кім впевнений, що навіть невелика кількість високоточної далекобійної зброї вже зараз дуже сильно змінює карту бойових дій та ситуацію: «Це бачимо не тільки ми, це бачить і ворог, це бачить весь світ. Тому ми чекаємо ще зброї. Вона зараз дуже ефективно працює по складах, командних пунктах.

За словами голови Миколаївської ОВА, у росіян багато дезертирів, «ніхто не хоче воювати» в Україні, включаючи найвищих російських командирів.

«Це далеко не перший генерал, що приїжджає, а йому кажуть: „Їдь на фронт, на першу лінію, ти повинен підняти бойовий дух“. Він приїжджає і в пакеті їде назад. Таким чином, він не підіймає бойовий дух, а тільки підтверджує те, що нема чого тут робити російським окупантам», — додав Кім.

Нагадаємо, сьогодні вранці від ракетного удару російських окупантів вкотре постраждав Миколаїв. Загарбники стріляли модифікованими снарядами зенітно-ракетного комплексу С-300. Під обстріл потрапила й Миколаївська область.

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