Україна поверне Херсон у серпні, це буде шокова терапія для росіян, — Піонтковський

Військові експерти стверджують, що битва за південні міста, насамперед за Херсон, може стати вирішальною у війні.

Таку ж думку висловлює й публіцист Андрій Піонтковський. В інтерв'ю ВВС він назвав «амбітні цілі» на найближчий період, які поставили перед собою росія та Україна.

«Росіяни мають намір взяти Слов'янськ, а українці — звільнити окупований Херсон. Це один із найгостріших моментів війни. Саме битва за Херсон стане вирішальною в російсько-українській війні. Крім військового, звільнення міста матиме величезне політичне, психологічне і символічне значення для обвалу масової підтримки путінської так званої „спецоперації“ серед російської еліти та громадян», — вважає він.

На переконання публіциста, ці міста можуть бути взятими у серпні.

«Або Слов'янськ, або Херсон будуть взяті влітку. Контрнаступ i звільнення окупованого Херсона стане шоковою терапією для росіян. Я маю на увазі, для того глибинного телевізійного люду, зомбованого пропагандою. І всередині путінського бункера. Кожному соратнику Путіна буде зрозуміло, що війну програно. Після цього розпочнеться падіння режиму», — додав Піонтковський.

За його прогнозами серйозні політичні зміни всередині росії відбудуться швидко, але не варто розраховувати на приход до влади певних демократичних сил — «у керма», як і раніше, будуть «такі самі негідники, які разом із путіним відповідальні за цю війну».

Проте російська верхівка буде змушена зайняти більш реалістичну позицію і погодитися на консолідовану формулу Заходу.

«Цю формулу озвучив і президент Зеленський. Припинення вогню можливе лише після відведення російських військ на лінію 23 лютого», — сказав він та додав, що після цього можуть розпочатися переговори щодо відновлення повної територіальної цілісності України: «Поки російські війська не відійдуть на позиції 23 лютого, Київ не погодиться на припинення вогню».

Раніше повідомлялося, що багато західних експертів сходиться на думці, що якщо ЗСУ зможуть у найближчі два-три місяці повернути окупований росіянами Херсон та здійснити прорив у Мелітополь, подальша битва на півдні не матиме сенсу. Адже Мелітополь — це ключ до сухопутного коридору в Крим, а Херсон — єдиний захоплений обласний центр.

Фото з Вікіпедії

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