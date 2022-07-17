Українець Швед у день народження забив фантастичний гол прямо з кутового: відео диво-удару

Колишній футболіст молодіжної збірної України Мар'ян Швед, який став героєм матчу чемпіонату Бельгії, відзначився шикарним голом за «Мехелен» у спарингу з німецьким «Вольфсбургом».

На 41-й хвилині поєдинку ексфутболіст «Карпат» влучив у ворота «вовків» фантастичним ударом прямо з кутової позначки. М'яч, майстерно закручений Мар'яном, перелетів через голкіпера і від дальньої штанги зрикошетив у «дев'ятку». Чим не подарунок Шведа собі на 25-річчя, яке наш гравець відзначав у день гри.

Щоправда, на той момент «Вольфсбург» вже громив «Мехелен» — 4:0. Після перерви бельгійцям вдалося переламати хід матчу та забити ще два м'ячі (Швед відзначився гольовою передачею), але врятуватися від поразки команда українця не змогла — 3:4.

Додамо, що 24 липня Швед та компанія, які посіли минулого сезону шосте місце, стартують у новому чемпіонаті Бельгії домашнім поєдинком проти «Антверпена».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мар'ян Швед знепритомнів під час матчу Кубка Бельгії.

Фото ФК «Мехелен»

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter