«Горітимуть вічно у пеклі»: ідентифіковані моряки агресора, причетні до ракетного удару у Вінниці

Після вчинення Чорноморським флотом агресора ракетного обстрілу цивільних об’єктів майже у центрі Вінниці, внаслідок якого загинули попередньо 23 людини, серед яких діти, стало відомо щодо ключових злочинних виконавців зазначеного терористичного акту.

«Обстріл цивільних об’єктів Вінниці було здійснено з підводного човна «4-ї окремої констанцької ордена Ушакова бригади підводних човнів» загарбників від севастопольського мису Фіолент, командує цією бригадою капітан першого рангу Олег Михолап, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

Михолап є кадровим підводником, кар’єру якого тривалий час робив його батько, Констянтин Михолап, завідувач кафедрою Вищого військово-морського училища підводного плавання, яке й закінчив майбутній капітан. Послужний список Олегу Михолапу робили на декількох дизельних підводних човнах, які базувалися у Полярному Мурманської області у Кольській флотилії різнорідних сил, та його перше командирське призначення було одразу на найновіший човен окупантів «Санкт-Петербург»

Далі рашист Михолап був командиром човнів «Магнітогорск», «Ярославль» та «Калуга».

«Під час його командування «Ярославлем» на цьому підводному човні відбувся характерний інцидент із звільненням контрактників, які відмовлялися платити частину жалування на особисті потреби капітана. Михолап був переведеним до вказаної «севастопольскої» 4 бригади після її формування російськими загарбниками у 2015−2018 роках, в рамках мілітаризації Криму окупантами та підготовки масштабної агресії.

Крім того, до злочинних ракетних обстрілів мирного населення України причетний підлеглий Михолапа, капітан другого рангу та командир дивізіону згаданої 4 бригади Констянтин Табачний. Він 11 років служив на підводному човні «Алроса», після чого був призначеним капітаном човна «Новоросійськ»

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