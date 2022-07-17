Залишилися дружина та маленький син: чемпіон України у складі «Динамо» загинув на війні з росією (відео)

Колишній чемпіон України з водного поло у складі київського «Динамо» 44-річний Віталій Лісун загинув на війні з рашистами на Сумщині, поповнивши сумний список спортсменів на сайті-реквіємі «Ангели спорту», повідомляє Федерація водного поло України.

У перші дні повномасштабного вторгнення російської федерації на нашу землю державний тренер України, суддя національної категорії з водного поло Лісун добровільно пішов у військкомат і вступив до лав Збройних сил України. Проходив навчання за кордоном, а потім вирушив на передову, де виконував бойові завдання.

У роки кар'єри Лісун виступав за ватерпольну команду київського «Динамо» та збірні України різного віку. 1996 року разом із національною командою Віталій зміг пробитися до фінальної частини чемпіонату Європи.

Віталій Лісун (другий ліворуч у першому ряду) виступав за збірні України різного віку

«Це неймовірна, катастрофічна втрата для ватерпольної сім'ї України, — заявив президент національної федерації водного поло Олександр Свіщов. — Загинула людина, яка завжди була віддана своїй справі, яка всім серцем любила і вболівала за розвиток водного поло України. За мій рік роботи на посаді президента спільно з Віталієм Лісуном я завжди розумів, що можу покластися на нього, це справжній професіонал у своїй роботі, людина слова та честі… Для всіх нас Віталій Лісун — приклад того, як любити свою Батьківщину та віддати за неї найдорожче — життя. Ватерпольна сім'я співпереживає разом із родиною та близькими Віталія. Ми запам'ятаємо його як гідну людину, яка працювала на благо українського спорту. Віталій Лісун є героєм України та прикладом справжнього чоловіка для всієї ватерпольної родини. Від імені керівництва ФВПУ прийміть наші щирі співчуття! Нехай земля йому буде пухом».

У Віталія Лісуна залишилися дружина Олена та 9-річний син Олексій, який теж займається водним поло у київському «Динамо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Маріуполі нелюди з росії вбили екскапітана збірної України з водного поло та викрали його неповнолітню доньку.

Фото Федерації водного поло України

467

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter