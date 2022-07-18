«Хороших „рускіх“ немає. Для мене всі вони покидьки»: Роман Зозуля про головну різницю між українцями та росіянами

Колишній футболіст збірної України, а нині гравець іспанської «Фуенлабради» Роман Зозуля, який «одягнув» разом з Олександром Усиком дві бригади українських військових, гнівно висловився про боягузтво громадян росії і назвав головну різницю між українцями та росіянами.

«Кажуть: «Давайте знайдемо десь у росії «хороших росіян», — розповів 32-річний Роман Зозуля в інтерв'ю Tribuna.com. — Для мене після цього немає хороших росіян. Усі вони причетні. Не хочеться матюкатися, але для мене вони всі покидьки. Є люди, які кажуть: «Та я проти війни! Це путін, це не я!». А коли йдуть вибори, вони йдуть на дільниці та ставлять галочку біля придурка.

Багато хто говорив: «Я живу в Іспанії вже 20 чи 30 років, до чого тут я?» А до того ж. Коли триває голосування за президента, то у вас черги у посольствах. І всі голосують за путіна. А потім кричать, що ми не винні. Вони всі причетні.

Якби наш президент збожеволів і щось таке накоїв, то завтра в нас був би Майдан. Янукович відчув це на собі. Ми б усі вийшли і стояли б до кінця, бо маємо такий характер. У нас є Небесна сотня. Нас вбивали за нашу свободу, щоб вигнати цього покидька туди до них. Ми вмирали і зараз вмираємо за свою незалежність. А в них такого немає: «Що ми зробимо? Ми вийдемо, нас пов'яжуть».

Колишній капітан збірної росії Ігор Денисов висловив свою позицію, і що йому? Не вбили, не посадили. А вони мають відмазку, що посадять. Ти скажи спочатку. Ну обісрані, нема чого говорити".

Висловився гравець, в активі якого 33 поєдинки та чотири м'ячі за збірну України, і про зрадників-футболістів Анатолія Тимощука та Івана Ордеця, котрі після початку війни продовжили заробляти криваві гроші в росії (Ордець лише нещодавно перейшов з московського «Динамо» до німецького «Бохума»).

«Вони обрали свій шлях, — сказав Зозуля. — Навіть не хочеться про них говорити. Думаю, що після нашої перемоги вони не мають шляху назад до України. Вони не заслуговують називати себе українцями та носити паспорт. Нехай сидять там, де зараз. Їх тільки Бог покарає, або всі вони помруть як російський народ».

Роман Зозуля зіграв у збірній України 33 поєдинки та забив чотири м'ячі

Також ексфутболіст «Динамо» та «Дніпра» розповів, чому українці та росіяни ніколи не були і не будуть братами.

«Ми зовсім різні народи, — впевнений Роман. — Говорять, ми брати, але ми ніколи не були ними. Ми маємо різний менталітет. Так, у нас половина країни говорила російською, але зараз усі ми переходимо на українську. Вони з 2014 року кричали, що обмежують російську мову. Та я говорив російською, і ніхто нас не утискував — ніколи в житті. Якщо вже Євген Селезньов перейшов на українську, то, значить, вже має бути соромно всім, хто розмовляє російською.

А я їх ніколи не пробачу. Виховуватиму дітей так, щоб вони знали і теж їх не прощали — навіть коли мене не буде. Робитиму так, щоб мої діти, їхні діти та всі покоління Зозуль проклинали цю російську федерацію".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Зозуля відправив в Україну дві карети швидкої допомоги.

Фото dynamo.kiev.ua, Instagram

306

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter