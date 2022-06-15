«Може, мене посадять чи вб'ють, але я проти війни»: ексфутболіст збірної росії різко засудив вторгнення в Україну

Ексфутболіст «Зеніта», московського «Динамо» та «Локомотива» Ігор Денисов, який виводив збірну росії на матчі з капітанською пов'язкою, зізнався, що записав звернення до володимира путіна у зв'язку з вторгненням в Україну, але ЗМІ Росії відмовилися його розмістити. Крім того, володар Кубка та Суперкубка УЄФА слідом за футболісткою збірної росії Надією Карповою відкрито виступив проти війни.

«Можливо, мене за ці слова посадять чи вб'ють, але я проти війни, я проти, коли люди вмирають, — заявив 38-річний Ігор Денисов в інтерв'ю YouTube-каналу Nobel. — Я записав звернення до нашого «великого» (до путіна. — Авт.) і навіть сказав, що готовий стати навколішки перед ним, щоб він це все зупинив. Я гордий хлопець, але ладен був стати на коліна. Що таке життя однієї людини — якогось Денисова? Гордості вже не було, бо я вже уявляв, до чого все це йде. Це було на третю або четверту добу після початку вторгнення. Я дав послухати своєму юристу, ми хотіли на ютуб скинути, але всі медіа відмовилися оприлюднити. Було боляче.

А потім вони ухвалюють цей закон, коли садять тебе до в'язниці. Звичайно, я ж проста людина. Мені навіть зараз страшнувато. Але я не можу не сказати. Я ніде не ховаюся, нікуди не збираюся їхати — мені це нафіг не треба. Що буде те й буде. Але як можна не сказати, якщо я так відчуваю?"

Висловився ексгравець «Зеніта» і про свого колишнього одноклубника Анатолія Тимощука, якого в Україні вважають зрадником.

«Взагалі зрозуміти не можу, чому мовчить Тимощук, — дивується Денисов. — Я брав з нього приклад. Я не знаю, чи так сильно впливають гроші, я не можу влізти в чужу голову. Він — порядний, офігенний хлопець. Просто топ, машина була. Я стільки хорошого брав з нього».

Ігор Денисов (другий ліворуч) та Анатолій Тимощук (з кубком) разом брали у складі "Зеніта" трофеї

Крім того, чотириразовий чемпіон росії підтримав усунення російських клубів та збірної від усіх міжнародних змагань.

«Я вважаю, що це правильно, — сказав футболіст, у якого четверо дітей. — Ви, я й усі тут (в Росії. — Авт.) причетні до того, що відбувається (в Україні. — Авт.). Ми всі причетні до цього. Ми обираємо владу.

Потрібно припинити те, що зараз відбувається. А припинити можна через щось таке жорстке щодо нас. Ми всі сміємося, що це не допоможе, що це все нісенітниця, але ні — футбол наш скотився дуже далеко. Пропустимо єврокубковий сезон — буде ще гірше. Те, що відбувається — це жах".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екстренеру збірної України стало шкода росіян.

Фото ФК «Зеніт», ФК «Локомотив»

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