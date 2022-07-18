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Гроші

Найскладніший опалювальний сезон: у Кабміні розповіли, хто з українців зможе розраховувати на субсидії

12:10 18 липня 2022
платіжка та гроші

У зв'язку з майбутньою складною зимою, українська влада активно веде підготовку до опалювального сезону, розробляючи різні сценарії. Про це заявив прем’єр-міністр країни Денис Шмигаль.

За його словами, підготовка включає 4 основні аспекти. Достатня кількість запасів газу, достатня кількість запасів вугілля, готовність енергогенерувальних підприємств та інфраструктури, підготовка до екстрених ситуацій.

При цьому Кабмін не планує підвищувати тарифи на комунальні послуги та продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплати комуналки, передає УНН.

«Ще одне питання, яке безпосередньо стосується опалювального сезону, — це тарифи та субсидії. Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Також уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів», — повідомив Шмигаль.

Цьому багато в чому сприятиме домовленість зі Світовим банком та ЄБРР про виділення Україні понад 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.

Нагадаємо, протягом липня на рахунки українців, які користуються субсидіями, буде перераховано залишки коштів, які не були використані протягом опалювального сезону 2021−2022 років.

Фото Pixabay

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