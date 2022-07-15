В Україні переглянуть розмір субсидій на комуналку

Українцям, яких попередили про важку зиму й те, що оптимальна температура в будинках має коливатися в межах 18−20 градусів, але не нижче 16 градусів, можуть підвищити соціальний норматив для послуг з постачання теплової енергії для населення, яке використовує централізоване чи автономне опалення.

Як повідомляє «Будівельний портал України», проект постанови Кабміну подано на погодження до Державної регуляторної служби. Соціальні нормативи використовуються при розрахунку субсидій на ЖКХ, їхній розмір можуть підвищити.

Документом пропонується встановити соціальний норматив для послуги з постачання теплової енергії у разі використання її для централізованого або автономного опалення в розмірі 0,0431 Гкал/м2 (збільшується на 11% від чинного соціального нормативу). Це пов’язано зі збільшенням споживання теплової енергії.

Цим же документом встановлюється соціальний норматив на послугу з постачання теплової енергії для громадян, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, для розрахунку субсидій і пільг на оплату послуги з постачання теплової енергії (в частині витрат теплової енергії на опалення місць загального користування та допоміжних приміщень, функціонування внутрішньобудинкових систем опалення будівлі/будинку).

Нагадаємо, що протягом липня на рахунки отримувачів субсідій в «Ощадбанку» обіцяють перерахувати залишки коштів, що не були використані протягом опалювального сезону 2021−2022 років. 325 тисяч осіб мають отримати кошти на загальну суму майже 410 мільйонів гривень.

Фото Pixabay

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