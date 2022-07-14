Перевірку завершено: у Кабміні пояснили, коли українцям виплатять залишки зекономлених на субсидіях коштів

Протягом липня «Ощадбанк» перерахує на рахунки українців, які користуються субсидіями, залишки коштів, які не були використані протягом опалювального сезону 2021−2022 років.



325 осіб отримають на свої рахунки кошти на загальну суму майже 410 мільйонів гривень, пише «Урядовий кур'єр», посилаючись на міністерку соціальної політики Марину Лазебну.



За словами міністерки, регіональні органи соціального захисту перевірили суми залишків пільг, сформованих на облікових записах пільговиків станом на 01.06.2022.



Перевірку завершено, і всю необхідну інформацію передано до «Ощадбанку».



Протягом липня 2022 року банк зарахує на рахунки пільговиків зазначені залишки коштів. Дізнатися обсяг залишків коштів за своїм обліковим записом можна у своєму персональному кабінеті на офіційному сайті «Ощадбанку». Якщо людина, яка отримує пільги, не має рахунку в «Ощадбанку», вона може відкрити його.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як за умов воєнного часу оформити в «Укрпошті» переадресацію пенсії та субсидії.



Фото Pixabay

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