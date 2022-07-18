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Не злість: Дмитро Дікусар із передової розповів, що найбільше мотивує захисників

14:08 18 липня 2022
Дмитро Дікусар

Відомий хореограф Дмитро Дікусар, який у лавах ЗСУ захищає Україну від російських загарбників, уперше за довгий час показав фото з передової. На своїй сторінці в Інстаграм він опублікував пост, де розповів, що мотивує захисників.

Дмитро пише, що наші воїни — це найкращі люди, яких мотивує не агресивність і ненависть, а любов до своєї країни.

«Так сильно я хочу вас усіх обійняти, найкращі на світі люди! Більшість мотивована не ненавистю до ворога, а саме любов'ю до своїх людей. Щоб ви знали… Тримайтеся!», — пише Дмитро.

Де саме знаходиться, Дікусар не афішує.

Раніше Дмитро Дікусар розповів як дивом вижив після ракетного удару.

Колишня дружина артиста Ірина Білик поділилася, що підтримує зв'язок з ним.

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