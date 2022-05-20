«Це ганьба, він мене підставив!»: Ірина Білик обурилася несподіваним вчинком колишнього чоловіка

Співачка Ірина Білик, яка виїхала з маленьким сином Табрізом за кордон через війну, обурилася несподіваним вчинком колишнього чоловіка — російського артиста Аслана Ахмадова. У перші дні вторгнення росії в Україну він виїхав із країни-агресора до рідного Азербайджану. Але невдовзі артист анонсував концерт у Москві, на якому виконає військові пісні Ганни Герман. Ірина вважає такий вчинок батька своєї дитини зрадою.

«У цій ситуації є основним поняттям для мене — „колишній чоловік“! Я з ним розійшлася півроку тому, і це багато про що говорить. Ми вже тоді мали різні погляди на життя. Так, коли почалася війна, він мене дуже підтримав, переживав за сина. Але я особисто не стежу за його життям, ми рідко бачилися та жили окремим життям. Це було моє рішення», — прокоментувала Ірина Білик.

За словами співачки, про концерт колишнього в Москві та про його повернення до росії вона дізналася з новин і була шокована цим.

«На цей концерт прийде якихось 20 людей, і я не розумію, навіщо це робити? Грошей це не принесе! Хто зараз слухатиме пісні Ганни Герман? А він таку тінь кинув на мене… це ганьба передусім для нього, адже він навіть не попередив мене, ані слова не сказав. Я спробувала б відмовити його. Краще б він попросив у друзів ці копійки», — емоційно прокоментувала співачка в ефірі «Ранку з Україною».

Ірина Білик не розуміє вчинок Ахмадова. Вважає, що пісні Ганни Герман асоціюються у багатьох із радянською армією, тому його виступ сприймається як жест на підтримку війни в Україні.

«Можливо, йому терміново потрібні гроші, адже я знаю, що його тато в тяжкому стані, йому лишилося кілька днів. Але багато він не заробить! Мені дуже прикро, адже Аслан знає, як мені зараз тяжко, немає роботи і навіть не знаю, коли вона буде. А він узяв і так мене підставив. Однак я впевнена, що мої шанувальники знають про мою позицію та підтримку України», — сказала співачка.

Також Ірина повідомила, що пишається своїм колишнім чоловіком — Дмитром Дікусаром, який зараз зі зброєю в руках захищає країну.

«Мій улюблений Дімочка! Дімусі я пишу, але іноді немає зв'язку, іноді він відповідає, а іноді, напевно, дуже складна ситуація і писати не можна. Але я пишаюся, що танцюрист, переможець багатьох міжнародних конкурсів взяв у руки зброю в перші дні війни. Він захищає і мене, і мого сина. Усіх нас», — сказала артистка.

За словами артистки, наразі її дуже підтримує ще один колишній — Дмитро Коляденко.

«З Дімою Коляденко ми щодня на зв'язку. Він виявився великим патріотом. Він одразу записав пісню „Жити“. Раджу всім послухати. І пісню „Заплакана весна“. Він кліп навіть зняв. Я сьогодні пишаюся всіма та підтримую всіх, хто є патріотом своєї країни, хоче щось робити, показувати людям енергію перемоги», — розповіла Білик.

Нагадаємо, у будинку Ірини Білик під Києвом під час тимчасової окупації погосподарювали рашисти. Вони вкрали цінні речі, апаратуру, все перевернули. Повертатися в Україну співачка наразі не збирається. Каже, боїться за безпеку сина.

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