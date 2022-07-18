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Події

Неодноразово ґвалтував 10-річну доньку: на Дніпропетровщині горе-батько отримав 13 років за тяжке злодіяння

16:26 18 липня 2022
дівчинка

На Дніпропетровщині засудили дорослого чоловіка за зґвалтування дитини.

Як повідомили в обласній прокуратурі, на 13 років засудили батька за зґвалтування 10-річної доньки.

Сім'я жила у селі Новомалинівка. Відомо, що з жовтня 2019 року по травень 2021 року раніше засуджений чоловік після смерті дружини чинив розпусні дії та ґвалтував свою малолітню доньку.

Потрапивши до районного центру соціально-психологічної реабілітації, дівчинка все розповіла.

Обвинувачений провину не визнав.

Суд призначив покарання, на якому наполягав прокурор у справі.

Дані про обвинуваченого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Раніше за подібний злочин до 15 років позбавлення волі засуджено двох мешканців Тячівського району Закарпатської області.

Фото Pixabay

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