«Прочитати книгу Грушевського»: в Одесі суд виніс вирок чоловіку, який агітував за рашистів

Приморський районний суд Одеси визнав місцевого жителя винним у публічних закликах до повалення конституційного ладу з метою зміни меж території України та порушення порядку, встановленого Конституцією. Про це стало відомо з опублікованого вироку.

«У період з 30 березня по 19 травня обвинувачений поширював у соцмережі «Одноклассники» таку статтю: «При чём здесь Украина !!! Харьков, Мариуполь, Сумы, Днепропетровск и другие города построены российскими царями и князьями. Весь Юго-Восток НЕзалежной — это Новоросия где живут там русские люди. Так почему нами управляют лживые в кредитную кабалу из которой не видно выхода! Жители Харькова, Мариуполь, Днепропетровска, Сум, Кировограда и остальных городов Новоросии берите в руки оружие и боритесь за свою свободу если вы уже не в силах то выходите на митинги за выход из-под кровавой, лживой, коррумпированной власти Киева. Совместными усилиями мы присоединимся к Российской Федерации!!! Никто кроме нас этого не сделает!» Крім того, він опублікував карту України з територіями Одеської, Миколаївської, Херсонської, Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та Автономної Республіки Крим, які зображені у складі рф.

У суді одесит визнав себе винним та щиро розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі без конфіскації майна й разом з тим звільнив від нього, встановивши іспитовий строк 2 роки і низку обов’язків. Зокрема, засуджений повинен прочитати книгу «Історія України-Русі» Михайла Грушевського.

Нещодавно Галицький районний суд міста Львова визнав уродженку Івано-Франківщини винною у виправдуванні війни і глорифікації російських агресорів. Вона називала путіна «розумником» за напад на Україну.

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