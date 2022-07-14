Називала путіна «розумником» за напад на Україну: суд виніс вирок жінці, яка підтримувала рашистів

Галицький районний суд міста Львова визнав уродженку Івано-Франківщини винною у виправдуванні війни і глорифікації російських агресорів. Про це стало відомо з вироку.

З матеріалів справи відомо, що жінка в момент вторгнення рашистів перебувала на території рф і через соцмережі публікувала матеріали, де всіляко демонструвала підтримку війни проти України. 18 березня 2022 року вона поширила допис такого змісту: «А теперь будем обучать правдивую Историю, а не ложь. Дай Бог Вам русские и чеченские солдаты силы и мощь освобождать Украину». Вже 20 березня жінка виклала пост «пожелание украинца Путину» на фоні російського прапора. А 23 березня поширила зображення президента рф із написом: «Путин, держись родной ми с тобой. И эти подонки сейчас бомбят жилые дома и квартиры простых людей Украины и расстреливают автобусы и машины, что бы подставить русских и чеченских солдат. Только вперёд и до конца до победы русским и чеченским солдатам. Бог Вам поможет и Бог с Вами». 30 березня жінка написала: «Молодец умничка Путин, что ввел войска на Украину».

Відомо, що у травні українка приїхала до родичів на Миколаївщину, де їй і оголосили про підозру та обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. На судовому засіданні громадянка вину визнала повністю. Крім того, повідомила, що з жовтня 2021 року перебувала в рф, де проживала з чоловіком, з яким вони планували одружитися. Мовляв, вказані дописи вона писала під тиском цього чоловіка та людини, з котрою познайомилася через соціальну мережу Fасеbоок та яка погрожувала їй, шантажуючі життям її доньки. Зрештою, суд призначив жінці 1 рік позбавлення волі. Також у неї конфіскують мобільний телефон. Крім того, особа повинна відшкодувати державі 7550 гривень на лінгвістичну експертизу.

Раніше повідомлялося, що у Ворзелі під Києвом було затримано зрадницю-путіністку, якак здавала рашистам адреси учасників АТО та бійців тероборони.

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