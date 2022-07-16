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Україна

Почав розплачуватись за зраду: суд заарештував майно нардепа-зрадника Ковальова на понад 4,7 млн гривень

13:15 16 липня 2022
Олексій Ковальов

На майно депутата-зрадника Олексія Ковальова накладено арешт. Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань у Telegram.

«За матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень. Однією з юридичних осіб, 100% статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ «ТРК «Інтеррадіо» — український інформаційно-розважальний телеканал «4 канал»», — повідомили у відомстві.

Там також нагадали, що у квітні 2022 року працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. Досудове розслідування триває.

Як писали «ФАКТИ», російські окупанти зараз усувають колаборантів від влади на тимчасово окупованих українських територіях. На їхнє місце призначають росіян. Це видно на прикладі Херсонської області, де після призначення головою «уряду» ФСБ-шника Сергія Єлісєєва, колаборант Володимир Сальдо виконує лише представницькі функції.

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