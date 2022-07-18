«Слуга двох панів»: в Україні дозволили офіційно працювати на двох роботодавців

Верховна Рада, яка відмовила мобілізованим українцям у праві отримувати середню зарплату на колишньому місці роботи, ухвалила новий урядовий законопроект щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості. Законом запроваджується нова особлива форма трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Законом (проект № 5161) встановлюється, що обов'язок працівника виконувати роботу виникає виключно за умови надання доступної роботи без гарантій того, що вона надаватиметься постійно.

У цьому роботодавець не може заборонити працівникові працювати за іншим трудовим договором в іншого роботодавця.

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом має містити спосіб та строк повідомлення працівника про наявність роботи, спосіб та строки отримання інформації від працівника про готовність приступити до роботи, інтервали, в які від працівника можуть вимагати виконання його штатних обов'язків (базові години та дні).

Заробітна плата працівнику, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, виплачується за фактично відпрацьований час.

«Використання трудового договору з нефіксованим робочим часом посилює мобільність працівника, дає більшу свободу вибору в реалізації права на працю, а також створює зручний механізм легалізації роботи фрілансерів, які надають перевагу виконанню короткострокових проектів і не обмежуються виконанням робіт в одного замовника», — йдеться у пояснювальній записці до проєкту.

Трудовий договір з нефіксованим робочим часом за своєю юридичною природою є аналогом іноземного zero hours contract, який на сьогодні широко застосовується у Великій Британії, Бельгії, Нідерландах, Угорщині тощо.

Кількість трудових договорів з нефіксованим робочим часом в одного роботодавця не може перевищувати 10% загальної чисельності трудових договорів, стороною яких є цей роботодавець, зазначають автори проекту.

Нагадаємо, 18 липня Рада також розширила перелік осіб, які мають право на відстрочку від призову до лав ЗСУ.

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