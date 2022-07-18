Потрібні майбутньому України: названі професії, представників яких не будуть призивати на військову службу

Верховна Рада, яка заборонила стягнення боргів за комунальні послуги в період дії військового стану, прийняла у першому читанні законопроект про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам (зареєстрований за № 7352).

Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Сьогодні держава перебуває у стані війни. Але настане час, коли прийде перемога, і ми продовжимо відбудовувати та наново будувати Україну. Це стосується не лише будівництва інфраструктури та житла. Це стосується наших дітей та молоді, яким потрібно буде давати професійну, якісну освіту. .А також наших вчених, які мають продовжити розвивати українську науку. Саме тому наші вчені та педагоги мають продовжити свою роботу на робочому місці та займатися цим після перемоги», — написала Шуляк.

Вона також зазначила, що згідно із законопроектом право на відстрочку матимуть педагогічні працівники установ вищої та професійної вищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки і не мають вченого звання та/або вченого ступеня.

Нагадаємо, 18 липня Рада також попередньо схвалила надання відстрочки від обов'язкової мобілізації особам, родичі яких загинули під час війни з росією.

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