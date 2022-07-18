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В Україні заборонять стягнення боргів за комуналку: законопроєкт пройшов перше читання

17:38 18 липня 2022
гроші

Верховна Рада підтримала у першому читанні заборону на стягнення боргів за комуналку. Нагадаємо, у липні на рахунки українців, які користуються субсидіями, стали перераховувати залишки коштів, невикористаних у минулому опалювальному сезоні.

Законопроєкт № 7531, проголосований сьогодні, пропонує на період воєнного стану зупинити примусове виконання рішень щодо стягнення боргів за комуналку з фізичних осіб, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше ця норма діяла щодо підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), органів військового управління, військових частин, вишів, установ та організацій ЗСУ.

За документ проголосували 287 народних депутатів.

Як повідомляли «ФАКТИ», уряд не планує підвищувати тарифи на комунальні послуги цієї зими та продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комуналки.

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