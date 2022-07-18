Ярмоленко зізнався, чому відмовив «Динамо», і відповів «розумнику» Леоненкові

Лідер збірної України 32-річний Андрій Ярмоленко, який підписав контракт із клубом Сергія Реброва «Аль-Айн» з ОАЕ, зізнався, що через війну вирішив почекати з поверненням до «Динамо», хоча його кликали, і вибрав безпеку сім'ї.

«Справді, я мав таку пропозицію, — розповів Андрій Ярмоленко в інтерв'ю проекту «Вацко On Air». — Хочу подякувати Ігорю та Григорію Михайловичу (брати Суркіси. — Авт.) за те, що вони хотіли повернути мене до рідної команди. Мені це теж дуже хотілося, але самі розумієте, яка зараз ситуація в країні. Мені хочеться стабільності, мені хочеться грати в футбол. А поки що в Україні, важко уявити, як це буде. «Динамо» — це команда номер один у моєму житті. Ця команда дала мені все, зробила мене тим, ким я є зараз. Але слід розуміти, чому я зробив такий вибір.

Для мене це було одним із найважчих рішень у моєму житті. Я два тижні думав, повертатись додому чи ні. Щось усередині каже, що маєш, але здоровий глузд підказує протилежне.

Найголовніший момент — момент моїх дітей. Я не знаю, де базуватиметься моя команда, що мені робити з моєю родиною. Я не той чоловік, який зробив дітей і відправив їх кудись навчатися. Так, звичайно, фінанси є, і можна відправити їх до Лондона або ще кудись. Але в мене ще діти не в тому віці, щоб їх залишати. Дітям потрібний батько. У мене три хлопчики, яких треба виховувати. Я відповідальний за них. Тому мій вибір був суто сімейний. Я хотів стабільності для своєї сім'ї, щоб моя сім'я була зі мною".

Андрій разом з дружиною Інною виховують трьох синів

Водночас капітан збірної відповів колишньому динамівцю Віктору Леоненку, який в одному з інтерв'ю заявив, що Ярмоленко думає лише про гроші і через це сидів у запасі у «Вест Хемі», після чого перебрався до Об'єднаних Арабських Еміратів.

«Я цього не читав, мені нецікаво, — зазначив Андрій. — Якщо в нього така думка, то це його думка. Ми маємо вільну країну, ми не орки, не забороняємо комусь щось говорити. Якщо він так думає, будь ласка, але що мені йому говорити, доводити? Навіщо?

Я знаю своє ставлення до України, я люблю цю країну. Знаю, що я граю за збірну України, що хоча б українською мовою можу спілкуватися. Що мені цій людині доводити?"

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко, рідні якого рятувалися в Чернігові від бомбардувань, за роки кар'єри виступав за київське «Динамо», дортмундську «Борусію» та лондонський «Вест Хем». У складі збірної України футболіст провів 109 матчів та забив 45 м'ячів, поступаючись за цим показником лише Андрію Шевченку (48).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко купив та відправив до рідного Чернігова швидку допомогу з гуманітарними «подарунки».

Фото uaf.ua, Instagram

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